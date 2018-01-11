11 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
12°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.719 0.99 EURO 4,5520 0.15
USD 3,7790 -0.57 ALTIN 160,610 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer: Birinci İnönü Savaşı

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 11:29 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 11:29

Genelkurmay Başkanlığınca, düzenli Türk ordusunu kuruluş aşamasında yok etmeyi amaçlayan Yunanlara karşı 97 yıl önce kazanılan Birinci İnönü Zaferi'ne ilişkin bazı belgeler gün yüzüne çıkarıldı.


Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı  arşivlerinden derlenen 65 belge, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla  Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı.
 
Belgelerde, Yunan ordusu ile düzenli ordunun Batı Cephesi'nde yaptığı  ilk muharebe olan ve Eskişehir'in 40 kilometre kuzeybatısında Gündüzbey-İnönü  hattında yapılan Birinci İnönü Savaşı'na ilişkin detaylar yer aldı.
 
Düzenli Türk ordusunu kuruluş aşamasında yok etmeyi amaçlayan  Yunanlara karşı 97 yıl önce kazanılan zaferle ilgili paylaşılan ilk belgede,  Yunanların, 6 Ocak 1921'de Yenişehir ve İnegöl cephelerine karşı taarruz  başlattığını yansıtan rapor dikkati çekti.
 
Bunun üzerine Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından, bölgedeki  birliklerin yürütecekleri harekata ilişkin 4. Tümen Komutanlığına gönderilen emir  yazısı, belgeler arasında yer aldı. Söz konusu yazıda, TBMM Hükümeti'nin, düzenli  ordu kurulması ve milli kuvvetlerin bu orduya katılması kararına karşı ayaklanan  Çerkez Ethem ve çetesine karşı tedbir alınması gerektiğine ilişkin ifadeler  bulundu.
 
Batı Cephesi Askeri Polis Teşkilatınca, Batı Cephesi Komutanlığına  Bilecik ve çevresindeki Yunanların faaliyetlerine ilişkin verilen raporda,  Köprühisar savunma hattına üç kez taarruz eden düşmanın ağır kayıplar  verdirilerek uzaklaştırıldığı bildirildi.
 
 Mezitli halkı Yunan ordusuna karşı
 
Bozüyük'te yaşanılanları aktaran raporda ise Mezit'ten Bozüyük'e  ilerlemek isteyen düşman birliklerinin Kınık'ta, Mezitli halkının direnişiyle  karşılaştığı ve halkın Mezit Boğazı'nı kahramanca savunduğuna ilişkin ifadeler  dikkat çekti.
 
Batı Cephesi Komutanı İnönü'nün, düşmanın kayba uğratıldığını rapor  eden yazısında, "Şiddetli şekilde cereyan eden 9 ve 10 Ocak muharebelerinde  düşmanın önemli kayba uğratıldığı kesindir." ifadesi yer aldı.
 
Batı Cephesi Kurmay Başkanlığınca, düşmanın çekildiği ve İnönü'de  kalan cephane ile erzak vagonlarının kurtarıldığına ilişkin 11 Ocak 1921'de  Genelkurmay İkinci Başkanlığına gönderilen rapor dikkati çekti.
 
Batı Cephesi Komutanı İnönü'nün, bölgedeki düşman kollarına gece ve  gündüz taarruz edilmesi emrini içeren belge de paylaşıldı. Belgede, "Devam eden  şiddetli muharebeler sonucu düşmana ağır kayıplar verdirilmiştir. Düşmanın  karşılaştığı direniş ve uğradığı mühim kayıplar karşısında durdurulması ve  Allah'ın yardımıyla karşı taarruzumuzla uzaklaştırılması ümit edilmektedir."  denildi.
 
Yunan ordusunun son kuvvetlerinin Karaköy'den Pazarcık ile Ahi Dağı'na  doğru çekildiği ve Karaköy Tren İstasyonu'nu yaktığını içeren rapor da  paylaşıldı.
 
Batı Cephesi Komutanı İnönü tarafından İnönü ve Bozüyük Nahiye  Müdürlüklerine Birinci İnönü Savaşı'nda şehit düşen askerler için şehitlik  yapılmasına ilişkin yazı da belgeler arasında yer aldı.
 
Atatürk'ten İnönü'ye tebrik telgrafı
 
Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması dolayısıyla Türkiye Büyük Millet  Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı İnönü'ye  gönderdiği telgrafın içeriği de paylaşıldı.
 
Mesajda, "İnönü Meydan Muharebesi'nde Batı Cephesi birliklerinin  uğurlu ve üstün komutanız altında kazandıkları kesin zaferden dolayı size ve  kahraman ordumuzun bütün komutanlarıyla subay ve erlerine Büyük Millet Meclisinin  en içten tebriklerini sunar ve bu zaferin, kutsal topraklarımızı düşman  istilasından tamamen kurtaracak olan kesin zafere hayırlı bir başlangıç olmasını  Allah'tan temenni ederim. Bu tebriklerimin ordunun bütün er ve subaylarına  tebliğini rica ederim." ifadeleri yer aldı.
 
Batı Cephesi'nde kazanılan ilk zafer
 
Düzenli orduya geçişle birlikte Batı Cephesi'nde kazanılan ilk zafer  olan Birinci İnönü Zaferi, yurt içindeki etkileri ve uluslararası ilişkilerde  doğurduğu sonuçlarla özel önem taşıyor.
 
Muharebenin sonunda Yunanlar, üstün kuvvetlerine rağmen zayıf  kuvvetlerle savunulan Beşkardeş-Zemzemiye-Oklubalı mevzisine taarruz etmeye  cesaret edemeyerek, Bursa'ya çekilmek zorunda kaldı.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zaferin  önemine "Yeni Türkiye devletinin küçük, ancak milli ülkülü genç ordusu, en dar  bir hesapla üç kat düşmanı İnönü Meydan Savaşı'nda yendi. Savaş sanatının en ince  gereklerini yerinde uyguladı. İç sınırların kullanılmasında savaş tarihine parlak  bir örnek yazdı." ifadeleriyle dikkat çekti.
 
Birinci İnönü Zaferi, İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı ile Kurtuluş  Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının müjdecisi oldu.
 
Batı Cephesi Komutanı İnönü komutasında elde edilen bu büyük başarı,  yurt içinde ve dışında TBMM ile Türk ordusunun saygınlığını artırdı.
 
Birinci İnönü Zaferi'nin ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması  yolunda önemli bir adım olan 1921 Anayasası kabul edildi, kimi ülkelerle de ikili  dostluk anlaşmaları yapıldı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.