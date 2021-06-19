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Düzenleme yapıldı! Ve değişti, 4 yıla çıkarıldı...

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 12:40

Isı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili servis hizmeti sunmak isteyenlerde aranan şartlarda düzenleme yapıldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Isı Sayaçları Muayene  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl  içerisinde, servis hizmeti verebilmek için müracaat edenlerden akreditasyon  sertifikası şartı aranmayacak. Daha önce bu süre 3 yıl olarak belirlenmişti.
 
Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın  ilgili maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından  düzenlenen raporu, Bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.
 
Söz konusu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak Bakanlığa  ibraz etmesi zorunluluğu da 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

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