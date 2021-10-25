Düzenekli gömlek! Sınavdaki büyük hile ortaya çıkarıldı, iki ilde çok sayıda kişi...

Malatya’da özel bir sürücü kursu, Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişileri özel kamera düzenekli gömleklerle ehliyet sınavına sokmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri 6’sı Türk vatandaşı 24 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan benzer bir görüntü de Mersin'den geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M., görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ’ın özel haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2021 günü sürücü kursu sınavına katılacak olan kişilerin tamamının yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti…

KAMERA DÜZENEKLİ GÖMLEK GİYMİŞLER

Polis ekipleri, sınava katılacak olan kişilerin 5’inin bir önceki sınava kamera düzeneğiyle girmeye çalıştıklarını belirledi… Sürücü kursu ve katılımcılar takibe alındı…

25 YABANCI UYRUKLU SINAVA GİRDİ

Sürücü kursunun 25 adayının da Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişiler olduğu tespit edildi…

KAMERA DÜZENEKLİ GÖMLEKLER ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan operasyonda, özel olarak dizayn edilmiş kamera düzenekli gömlek giyen yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera düzeneklere ele geçirildi.

SIRTINDA VERİCİ KULAĞINDA KULAKLIKLA YAKALANDI

Yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin sırtına modem verici yapıştırıldığı, kamera düzenekli gömlek giydiği ve kulağında da haberleşmek için kulaklık takıldığı görüldü…

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturmada, aralarında 6 Türk organizatörün de bulunduğu 24 kişi kıskıvrak yakalandı.