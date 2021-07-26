Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacağını açıkladı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6(altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak.

Düzce Üniversitesi sözleşmeli genel şartları

1 - Türk vatandaşı olmak,2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3 - Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4 - 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



İstenen Belgeler;

1 - Başvuru Formu

2 - Fotoğraf

3 - Özgeçmiş (CV)

4 - Diploma

5 - KPSS Lise sonuç belgesi 6 - Nüfus cüzdanı

7 - Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8 - Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmında açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.