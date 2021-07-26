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Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 17:43

Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacağını açıkladı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6(altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.


Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak.

Düzce Üniversitesi sözleşmeli genel şartları

1 - Türk vatandaşı olmak,2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3  - Erkekler için  askerlik durumu  itibariyle;  askerlikle ilişikleri  bulunmamak,  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4  - 657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler;
1 - Başvuru Formu
2 - Fotoğraf
3 - Özgeçmiş (CV)
4 - Diploma
5 - KPSS Lise sonuç belgesi 6 - Nüfus cüzdanı
7 - Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için) 
8 - Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli  Personel  /  Sürekli  İşçi  Başvuru  ve  Sonuç  İşlemleri”  kısmından  online  olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Her  aday  en  fazla  1  (bir)  kadro  için  başvuruda  bulunabilir.  Eksik  evrak/belge  ile başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri “Sözleşmeli Personel  /  Sürekli  İşçi  Başvuru  ve  Sonuç  İşlemleri”  adresinden  açıklanacaktır.  Puan  eşitliği durumunda  mezuniyet  notu  yüksek  olan  aday  sıralamada  hak  kazanacaktır.  Asil  kazananlardan başvuru   olmadığı   takdirde   veya   aranan   şartları   taşımadığı   tespit   edilenlerin   yerine   yedek kazananlardan   sırası   ile   yerleştirme   yapılacaktır.   Yerleştirmesi   yapılan   adaylar   başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri  için  ibraz  etmek  zorundadırlar.  Belge  asıllarını  ibraz  etmeyen  adayların  başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yerleştirilmeye  hak  kazanan  adayların  sonuçların  www.duzce.edu.tr  adresinde  yer  alan “Sözleşmeli  Personel  /  Sürekli  İşçi  Başvuru  ve  Sonuç  İşlemleri”  kısmında  açıklandığı  günden itibaren  7  (yedi)  gün  içinde  dilekçe  ile  göreve  başlayıp  başlamayacaklarını  Personel  Daire Başkanlığına  bildirmeleri  gerekmektedir.  Dilekçeleri  süresi  içerisinde  teslim  etmeyenler  bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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