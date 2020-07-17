Düzce Merkez TOKİ kura sonuçları – TOKİ Düzce kura çekilişi ve 2+1 210 – 3+1 90 TOKİ Düzce 2020 kura sonuçları!

TOKİ Düzce kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Düzce Merkez 300 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi başvurusu onaylanan Düzceliler, TOKİ Düzce kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 210 - 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Düzce TOKİ kura sonuçları, saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Düzce kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Düzce TOKİ Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte Düzce Merkez TOKİ kura sonuçları…

Düzce TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Düzceliler, TOKİ Düzce Merkez çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı Düzce TOKİ kura sonuçları saat 12.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Düzce kura çekimi ve sonuçları…

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Düzce kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

DÜZCE MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Düzce Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ