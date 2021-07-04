Düzce'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı!

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Fikret Kaya yönetimindeki 81 FM 190 plakalı otomobil , kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Fatih Kangerci idaresindeki 81 FH 003 plakalı kamyonet, Aykut Sarıoyun idaresindeki 81 FK 575 plakalı otomobil ve Selami Yeşiltepe'nin kullandığı 81 BV 260 plakalı otomobil duramayarak birbirlerine çarptı. Kazada 2si çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yolun bir an önce açılması ve başka kaza yaşanmaması için trafik polisi memuru İbrahim Çakır, esnaflardan aldığı fırçayla yolu süpürerek, araçlardan düşen parçaları yok kenarına attı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.