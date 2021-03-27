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Düzce'de inşaat firmasında kavga! 4 kişi yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) |  27 Mart 2021 Cumartesi - 1:59 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 1:59

Düzce'de bir inşaat firmasına gelen kişiler, borç- alacak meselesi nedeniyle tartıştığı 5 kişiden 1'ini bıçakla, 4'ünü de silahla bacaklarından yaraladı.


Olay, gece saatlerinde Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarında bulunan bir inşaat şirketinin irtibat bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Sakaryadan gelen kişiler, inşaat şirketinde bulunan N.B., T.R., E.A., S.O. ve E.Ç. ile borç- alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası bu kişiler, E.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra silahlarla 4 kişiyi bacaklarından vurdu. Şüpheliler olay sonrası otomobillerle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay sırasında aynı irtibat bürosunda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
 
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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