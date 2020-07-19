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Düzce'de gazeteciden esnafa silahlı saldırı

DHA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 17:28 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 17:28

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yerel bir internet haber sitesi sahibi Özhan K., hakkında yazı yazdığı Mustafa T. ile sokakta tartıştı. Özhan T. tabancasını ateşleyerek Mustafa T.'yi bacağından vurdu.


Yerel bir internet haber sitesi sahibi Özhan K., daha önce hakkında yazı yazdığı inşaat firması sahibi Mustafa T. ile karşılaştı. Özhan K. ile Mustafa T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özhan K. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Mustafa T.’yi bacağından vurdu. 
 
Silah sesini duyan çevredeki esnaf, Özhan K.’yi yakalayarak darp etti. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri Özhan K.’yi gözaltına aldı.
 
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa T., ambulans ile Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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