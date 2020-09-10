Düzce Belediyesi KPSS'den en az 60 puanla memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Düzce Belediyesi 20 memur alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Düzce Belediyesi'ne 20 itfaiye eri alınacak. Başvurular 4 Ekim'de sona erecek. Peki, Düzce Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Düzce Belediye itfaiye eri alım ilanı ve başvuru şartları...

Düzce Belediye Başkanlığı 20 itfaiye eri alıyor. Düzce Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Düzce Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Düzce Belediye itfaiye eri alım ilanı ve başvuru şartları...

Düzce Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak

istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

DÜZCE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre alınacak 20 itfaiye eri için şartlar şu şekilde:

Kadro derecesi 10 olan 10 itfaiye eri alımı için, adayların ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarının birinden mezun olmaları ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Adayların ayrıca KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almaları ilanda belirtilen şartlar arasında yer alıyor.

Kadro dercesi 7 olan 10 itfaiye eri için, adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmaları ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Adayların ayrıca KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almaları gerekiyor.

DÜZCE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için, ilanda belirtiler belgelerle beraber , sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere, Düzce Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvurumaları gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

İTFAİYE ERİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü ve uygulamalı sınav 23 Kasım 2020 - 26 Kasım 2020 tarihleri arasında Düzce Belediyesi

İtfaiye Müdürlüğü'nde yapılacak. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsıyor.

Uygulamalı sınav ise; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacak.