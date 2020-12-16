Düz karın bölgesi hayal değil!

Karın bölgesinde aşırı kilo alıp verme ve hamilelik gibi nedenler karın bölgesinde çeşitli deformasyonlara neden olabilir. Bu deformasyonlar arasında karın kaslarının gevşemesi, ciltte çatlaklar oluşması, deri sarkması, bölgesel yağ birikmesi yer alır. Karın germe ameliyatı ile tüm bu deformasyonların düzeltilmesi mümkündür.

Tam ve mini olmak üzere iki çeşit karın germek estetiği tipi bulunur. Mini karın germe estetiği, karın bölgesindeki deformasyon sadece göbek deliğinin altında yer alıyorsa uygulanır. Eğer göbek deliğinin üst kısmında da varsa tam karın germe estetiği uygulanabilir.



Hangi durumlarda uygulanır?



Bu ameliyat, karın bölgesinde obezite, doğum veya başka sebeplerden sarkmalar oluşmuş ve fiziksel hastalığı bulunmayan kadın ve erkek hastalara yapılır.



Özellikle birçok kez doğum yapmış kadınlar karın bölgelerinde görülen sarkmaların giderilmesi için bu yöntemden faydalanabilir. Eğer tekrar çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu operasyonu ertelemeniz gerekir.



Eğer kilo vermek amacıyla karın germe operasyonu yaptıracaksanız bu en son tercihiniz olmalıdır. Yani kilo vermek için tüm yöntemler denendikten ve başarısız olunduktan sonra tercih edilmelidir.



Karın germe estetiği nasıl uygulanır?



Karın germe ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve ameliyatın süresi 1 ile 2 saat arasında değişir. Genel olarak bir veya iki gün hastanede kalınması yeterli olur. Sonra hasta rahatlıkla evine gidebilir.



Ameliyat bikini bölgesinin içinde kalacak şekilde ince bir çizgi halinde gerçekleştirilir. Zaman içinde bu çizgi iyileşerek belirsiz bir hal alır. Ancak bu süre içinde iyileşmeyi geciktirecek zararlı alışkanlıklardan uzak durmalısınız.



İyileşme sürecinde nelere dikkat edilmelidir?



Ameliyattan sonra birkaç gün hafif bir ağrınız olabilir. Ağrı kesicilerle bu ağrılardan kurtulabilirsiniz. Kas onarımlarını ve mevcut dokuyu desteklemek amacıyla korse kullanmanız gerekebilir. Ameliyattan hemen sonra korse giydirilir ve ortalama üç dört hafta kadar kullanılması önerilir. Böylece 6 - 10 ay içinde dümdüz bir karına sahip olmuş olursunuz.



Zorlu aktiviteleri en az altı hafta boyunca ciddi şekilde sınırlandırmanız gerekecek. Düzgün iyileşme sağlamak için ameliyattan sonra ortalama 10 gün izin almanız gerekebilir. Doktorunuz yapmanız veya yapmanız gerekenler hakkında size gerekli tavsiyelerde bulunacaktır. Bu tavsiyelere tam olarak uyum sağlamanız iyileşme süreciniz ve karın germe sonuçlarınız için çok önemlidir.