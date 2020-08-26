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Duygulandırdı! 'Ayak izine ölürüm'

Duygulandırdı! 'Ayak izine ölürüm' Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, 17 Nisan’da lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.
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