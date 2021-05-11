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Duygulandıran İbrahim Erkal mesajı

11 Mayıs 2021 Salı - 12:56 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 12:56

Şarkıcı ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının dördüncü yılında anılıyor. Filiz Erkal, eşine olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.


İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Yaklaşık bir ay komada kalan sanatçı, 11 Mayıs 2017’de yaşamını yitirmişti. Usta sanatçı, vefat yıl dönümünde anılıyor. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Instagram hesabında duygusal bir mesaj yayınladı.
 
"ASLA UNUTMAYACAĞIM GÖNÜL SIZIM"
 
"Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü. Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekanın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür."
 
 
Usta sanatçıyı sevenleri de unutmadı. İbrahim Erkal hashtag’i, Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
 

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Filiz Erkal İbrahim Erkal vefat
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