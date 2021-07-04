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Duygu Özaslan paylaştı! Olay oldu

Duygu Özaslan paylaştı! Olay oldu Duygu Özaslan ve 'görücü usulü tanıştık' dediği sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı.
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