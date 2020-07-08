Duygu Özaslan kilo aldı, görüntüler gündem oldu! Duygu Özarslan kimdir? Duygu Özarslan’ın boyu ve yaşı!

Sosyal medyada fenomeni Duygu Özarslan, Instagramda paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiriyordu. Sahil kenarında duş alırken görüntülenen Duygu Özaslan, selülitli görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verirken, Bir Twitter kullanıcısı da durumu "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. insanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." sözleriyle eleştirdi. Çıkan haberlerden sonra, Duygu Özarslan’ın boyu, yaşı ve kilosu merak edilmeye başlandı. Peki, Duygu Özarslan kimdir?

Duygu Özarslan kilo aldı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Instagram fenomeni Duygu Özaslan’ın deniz kenarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Instagram’da paylaştığı kusursuz fotoğraflara göre daha kilolu olduğu iddia edildi. Instagram’da paylaşılan görüntülerinden uzak olan yeni fotoğraflar sonrası Özaslan’dan açıklama geldi. 22 Haziran’da paylaştığı “benim kilolu halim bile hepinizden daha güzel” tweetini bir kez daha paylaşan Özaslan bazı sosyal medya kullanıcılarının da hedefi oldu. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından, Duygu Özarslan’ın boyu ve yaşı arama motorlarında sorgulanmaya başladı.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.

DUYGU ÖZARSLAN BOYU KİLOSU

Duygu Özaslan'ın kilosu 48, boyu ise 1.66 olarak biliniyor.