Gazetevatan.com » Magazin » Duygu Özaslan'ın 'mouse'la imtihanı! Yine alay konusu oldu
Duygu Özaslan'ın 'mouse'la imtihanı! Yine alay konusu oldu
Duygu Özaslan yine alay konusu oldu. Su şişesi tanıtımıyla olay olsan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kez elindeki mouse'un nasıl çalıştığını anlattı. Böyle rengarenk kablosuzlularından aldım. Bunu (USB alıcısı) böyle takıyorsunuz ve direkt kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir" diyen Özaslan, sosyal medyada yine gündem oldu.
Yaptığı açıklamalarla sık sık alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kez mouse tanıtımı ile olay oldu.