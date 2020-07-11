Duygu Özaslan'ın bikinili paylaşımı olay oldu

Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz hali gündem olmuştu. Duygu Özaslan yeni bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşınca yine eleştiri konusu oldu.

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, havuz kenarında görüntülenmişti. Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olmuştu.

Özaslan'ın photoshop'suz kareleri gündem olunca ünlü isim hemen açıklama yapmıştı. Özaslan, tepkilerden sonra 'Bulimia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Özaslan şimdi de pembe bikinili pozunu paylaştı. Duygu Özaslan'ın bu pozuna da "Bu fotoğrafın orijinal halini merak ediyorum" tarzında yorumlar yağdı.