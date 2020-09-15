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Duygu Özaslan çıkan haberlerle ilgili konuştu

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, artık magazin programlarını izlemediğini ve hakkında çıkan haberleri okumadığını söyledi.

Duygu Özaslan çıkan haberlerle ilgili konuştu Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Ben Teknede Eğlenirken Onlar Beni Konuşuyor" başlıklı yazısı şöyle: "Fenomen Duygu Özaslan, bu yaz bir plajda duş alırken çekilen fotoğraflarıyla sosyal medyasında kullandıkları arasındaki fark nedeniyle bir hayli gündem oldu.
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