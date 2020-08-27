Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili, olay günü uyuşturucu kullanmış

Gaziantep'te, erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in ölümünün ardından, tutuklanan Mehmet Kaplan'ın (20) kan ve idrar testlerinde, olay günü alkolün yanı sıra uyuşturucu kullandığı belirlendi. Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, ikinci kez yapılacak test ile uyuşturucu kullanıldığının netleşmesi halinde, olayın cinayet olduğunun net şekilde ortaya çıkacağını savundu.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 5 katlı bir apartmanın 4'nci katındaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Delen, olay yerinde hayatını kaybederken, polis Mehmet Kaplan'ı gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Duygu Delen ise ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

'İNTİHAR SAVUNMASI YAPAMAYACAK'

Tutuklanan Mehmet Kaplan, ölümünün ardından yapılan otopsisinde vücudunda darp izlerine rastlanan Duygu Delen'in intihar ettiğini öne sürdü. Kaplan'ın, kan ve idrar örneklerinden alınan numunelerinin yapılan analizlerinde ise olay günü alkol ve uyuşturucu kullandığı belirlendi.