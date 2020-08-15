Duygu Delen cinayeti! Duygu Delen, Mehmet Kaplan tarafından mı öldürüldü? Otopsi sonucu çıktı mı? (Gaziantep Duygu Delen olayı)

Gaziantep’te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen olayında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan Mehmet Kaplan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı. İşte Gaziantep Duygu Delen cinayeti hakkında merak edilenler…

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu Delen (17) olayında karar verildi. Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli Mehmet Kaplan gün boyu süren işlemlerinin ve sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı. Tutuklanan Mehmet Kaplan gün içinde emniyetteki ilk ifadesinde olayı görmediği yönünde ifade vermiş ve olayla ilgisi bulunmadığını iddia etmişti.

DUYGU DELEN OLAYI KAZA MI, CİNAYET Mİ? OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU MU?

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı.

Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GAZİANTEP BAŞSAVCILIĞI'NDAN DUYGU DELEN AÇIKLAMASI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

VALİ GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç kıza Allah'tan rahmet diledi. Şüpheli Mehmet K'nin hakimlikçe tutuklandığının altını çizen Gül, "Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.