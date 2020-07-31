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Duygu Bal'ın Bodrum keyfi

Duygu Bal'ın Bodrum keyfi
Bodrum'da tatil yapan 33 yaşındaki eski milli voleybolcu Duygu Bal, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
 
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