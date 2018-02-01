Duyarlı kepçe operatörü ödüllendirildi

Özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalışan Halil Şen, geçen 26 Ocak'ta, rahatsızlanınca Gördes Devlet Hastanesi'ne gitti. Çalıştığı şantiyeden doğrudan hastaneye gelen Şen, çamurlu olan botlarını, 'yerler kirlenmesin' diye hastanenin giriş kapısında çıkartıp, yalın ayak içeri girerek kaydını yaptırdı. Şen'in bu davranışını gören bir kişi kapının önünde çıkardığı botlarının fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınladı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak bir anda yayıldı. Şen, ilçede günün konusu oldu.

KAYMAKAM YEMEĞE DAVET ETTİ

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, kepçe operatörü Şen'i bu örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, yemeğe davet etti. Yemeğe AK Partili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de katıldı. Yemekte Şen'i duyarlı davranışı nedeniyle bir kez daha kutlayan Kaymakam Ayaz ve beraberindekiler, çeşitli hediyeler verdi. Hediyeler arasındaki yer alan bir çift bot dikkati çekti.

Fotoğrafı kimin çekip sosyal medyada paylaştığını bilmediğini belirten Halil Şen, yaşananları yemekte Kaymakam Ayaz ve beraberindekilere şöyle anlattı:

"Dağlık alanda çalışıyoruz. O nedenle olay günü çok üşümüştüm. Birden vücudumda bir titreme başladı. Kendimi kötü hissedince işi bırakıp, hemen hastaneye gittim. Botlarım çamurluydu. Yerler ise pırıl pırıldı. Bunun üzerine botlarımı acil servisin kapısında çıkartıp içeri girdim. Aksi takdirde hijyenik bir ortam olması gereken hastanenin içi berbat olacaktı. Nerede olsa aynısını yapardım. Büyütelecek bir şey değil."