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Duyan koşuyor! Bu genelevdeki kadınların öyle bir özelliği var ki...

03 Mart 2018 Cumartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 12:40

Danimarka’nın Arhus kentinde plastik seks bebeklerinin ‘çalıştığı’ ‘Doll House’ (Bebek Evi) isimli bir genelev açıldı. Genelev, ilk gününde 18 müşteriyi ağırladı.


Farklı temalara göre döşenmiş 4 oda ve 5 seks bebeğinin bulunduğu kamuoyunun ilgisi de yoğundu. Seksologlar Doll House’un gerçek bir genelevden çok bir müzeye dönüşeceğini, burada yapılanın da seksten çok mastürbasyon olacağını savundu.
 
Nielsen ise gelenevin parlak bir geleceği olduğunu, insanların güvenli bir ortamda fantezilerini gerçekleştirebilme imkanı vereceğini söyledi.
 
4 ODA VAR
 
Doll House’ta doktor odası, sınıf, oturma odası ve müşterilerin en çok ilgisini çeken sado-mazo odası gibi dört oda var.
 
Genelevde müşterilere cinsel aktivite sırasında neler yapıp neler yapmamaları gerektiğini, hangi durumlarda zarar görebileceğini anlatan bir hostes de bulunuyor. Her biri yaklaşık 50 kilo olan ve plastik bebeklerin Marie gibi klasik Danimarkalı isimleri var. Bebekler, her kullanımdan sonra temizleniyor.

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