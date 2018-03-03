Duyan koşuyor! Bu genelevdeki kadınların öyle bir özelliği var ki...

Farklı temalara göre döşenmiş 4 oda ve 5 seks bebeğinin bulunduğu kamuoyunun ilgisi de yoğundu. Seksologlar Doll House’un gerçek bir genelevden çok bir müzeye dönüşeceğini, burada yapılanın da seksten çok mastürbasyon olacağını savundu.

Nielsen ise gelenevin parlak bir geleceği olduğunu, insanların güvenli bir ortamda fantezilerini gerçekleştirebilme imkanı vereceğini söyledi.

4 ODA VAR

Doll House’ta doktor odası, sınıf, oturma odası ve müşterilerin en çok ilgisini çeken sado-mazo odası gibi dört oda var.