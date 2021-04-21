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Düşüş için kritik süreç başlıyor! Bayramda "tam kapanma olacak mı?"
Gelen son dakika haberine göre; Gelecek hafta düşüş için kritik süreç başlıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka artışları ve ölüm grafiğindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Bu kapsamda "Ramazan Bayramında tam kapanma olacak mı olmayacak mı?" gündemi sıcaklığını korurken Koronavirüs ile mücadelede başhekimlerden önemli son dakika açıklamaları geldi.