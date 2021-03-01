Düşük ve orta riskli illerde okullar kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Okullarla ilgili son durum belli oldu. Kontrollü Normalleşme döneminde alınan tedbirler gereği okulların kaç gün olacağı, hangi sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacağı detayları ile açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulaması çerçevesinde düşük ve orta riskli ile yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitimin çerçevesi belli oldu. Peki, Düşük ve orta riskli olan illerde okullar kaç gün olacak? Hangi illerde okullar açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim açıklaması...

Resmen açıklandı. Okullarla ilgili son durum belli oldu. Kabine toplantısında alınan Kontrollü Normalleşme adı verilen yeni normalleşme döneminde yüz yüze eğitim e başlayacak iller belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulaması geçildi. Düşük ve orta riskli ile yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitimin genel hatları belli oldu. Peki, Düşük ve orta riskli olan illerde okullar kaç gün olacak? Hangi illerde okullar açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim açıklaması...

Kabine toplatısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın duyurduğu yüz yüze eğitime dönüşün ayrıntılarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama şu şekilde:

"Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir."

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ OLARAK TANIMLANAN İLLERDE OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLARAK TANIMLANAN İLLERDE OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.