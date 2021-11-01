Düşük ve erken doğumun arkasında miyom olabilir!

Kadınların yüzde 50’sinde görülen miyomlar, özellikle üreme dönemindeki kadınlarda yani 30-40 yaş arası kadınlarda sıklıkla karşılaşılıyor. Miyomların, adet düzeninde bozulma, adet döneminde aşırı kanama ve tekrarlayan alt karın ağrılarına sebep olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu gebelik planlayan kadınların özellikle dikkat etmesi gerektiğini dikkat çekti. Doç. Dr. Kahramanoğlu, miyomların tedavi edilmediğinde düşük ya da erken doğuma neden olabileceği konusunda uyardı.

Miyom kadınların yüzde 50’sinde görülebilen iyi huylu bir tümördür. Miyom; ilaç, ameliyat veya rahim damarı embolizasyonu yöntemleriyle tedavi edilebilir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, miyom ameliyatları ve ameliyat yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

TEKRAR EDEN DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR!

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Miyomlar genellikle zararsızdır ve büyük bir kısmı tedavi ihtiyacı doğurmaz. Özellikle üreme dönemindeki kadınlarda yani 30-40 yaş arası kadınlarda çok fazla görülür. Ancak miyom bazı kadınlarda, büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre; regl düzeninde bozulma, regl döneminde aşırı kanama ve tekrarlayan alt karın ağrılarına sebep verebilir. Daha az rastlanmakla birlikte, gebelik planlayan kadınlarda, tekrar eden düşük ya da erken doğumla da bağlantılı olabilir.” dedi.

BU BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ…

Doç. Dr. Kahramanoğlu, “Miyomun belirtileri arasında; adet kanamasının yoğun ve pıhtılı olması, alt karında şişkinlik ve kramp hissetme, karında şişme ve büyüme, kasıklarda ve sırtta ağrı, idrara sık çıkma, cinsel ilişki sırasında ağrı, durumları sayılabilir. Eğer bu belirtilerden birkaçını kendinizde gözlemliyorsanız, bir uzmana başvurmalısınız” yorumunda bulundu.

MİYOMLAR RAHMİN ALINMASINA SEBEP OLABİLİYOR

Doç. Dr. Kahramanoğlu, “Tüm dünyada ve özellikle bizim ülkemizde de, miyomlar, birçok kadının rahminin alınmasına neden olabilmektedir. Fakat ileride anne olmak isteyen kadınların miyomları alınırken, rahim korunarak sadece myomlar alınacak şekilde miyom ameliyatları gerçekleştirilir” dedi.

MİYOM AMELİYATLARI NASIL YAPILIR?

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu; Miyom ameliyatlarına “Myomektomi” ismi verilir. Bu ameliyatlar, açık veya kapalı (laporoskopik, robotik veya histeroskopik) olmak üzere iki farklı yöntemle yapılabilir.

HİSTEROSKOPİ YÖNTEMİ

Kahramanoğlu, “Miyom operasyonlarında en sık tercih ettiğimiz yöntemlerden biri histeroskopi yöntemidir. Bu yöntemde vajinadan rahim içine kameralarla girilerek ameliyat yapılır. Görüntüleme sayesinde, miyomların yeri tespit edilir ve büyük kesiler yapmaya gerek kalmaz. Son derece konforlu ve ağrının minimumda olduğu bir ameliyattır. Laporoskopik miyom ameliyatı, minimal bir girişimsel yöntemidir. Yaklaşık 0.5-1 cm’lik deliklerden bölgeye kamerayla girilir, monitörden izlenerek işlem yapılır. Kesinin küçük olması, iyileşme sürecinin de konforlu geçmesini sağlar. Hasta daha kısa sürede iyileşir ve gündelik yaşamına daha hızlı döner. Laparoskopik miyom ameliyatı öncesi ve sonrası, diğer yöntemlere göre daha konforlu olur. Laparoskopik miyom ameliyatları, başarı oranı oldukça yüksek olan ameliyatlardır.” dedi.