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Düşük konsantrasyonlu ozon tedavisi Kovid-19'u etkisizleştiriyor iddiası

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 8:11 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 8:11

Japonya’da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) partiküllerini etkisiz hale getirdiğini, bu tedavinin hastanelerin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini savundu.


Ulusal medyadaki haberlere göre, katıldıkları online konferansta  Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için  zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü  yok edebileceğini kanıtladıklarını ileri sürdü.
 
Buna göre, araştırmacılar Kovid-19 numunesinin yer aldığı sızdırmaz  bir odada ozon jeneratörü kullanılarak gerçekleştirdikleri deneyde, 10 saat  boyunca düşük düzey ozon konsantrasyonu uygulayarak virüsün nüfuzunu yüzde 90  düzeyde düşürdü.
 
Araştırmacılardan Murata Takayuki, hastanelerin koronavirüsten  temizlenmesenide düşük konsantrasyonlu ozon tedavisinin potansiyel bir yöntem  sağlayacağını belirtti.
 
Takayuki, "Sürekli ve düşük seviyede ozon konsantrasyon tedavisiyle,  virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebilir. Özellikle  yüksek nemli şartlarda etkili olduğunu tespit ettik." dedi.
 
Bu kapsamda, üniversitenin Aiçi eyaletindeki hastanesinde hasta  odalarına ve bekleme noktalarına enfeksiyon seviyesini düşürmesi için ozon  jeneratörleri kuruldu.
 
Birçok hastalık mikrobunu etkisizleştirebilen ozonun milyonda 1 ila  milyonda seviyesindeki konsantrasyonunun, Kovid-19’a karşı etkili olmasına rağmen  insan sağlığına potansiyel zararı daha önce ortaya çıkmıştı.
 

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