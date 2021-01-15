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Düşük karbonhidratlı diyetler, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 17:26 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 17:26

Düşük karbonhidratlı yiyeceklerin, Tip 2 diyabet hastalarında rahatsızlığın kontrol alınmasına yardımcı olduğu bildirildi.


Diabetes Times'ın internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Tip 2 diyabet hastası 1300'den fazla kişiyi kapsayan 23 kontrollü araştırmadan elde edilen verilerden çalışma yürüttü.
 
Çalışma kapsamında, düşük karbonhidrat içeren ve az yağlı diyetler karşılaştırıldı.
 
Uzmanlar, 6 ay boyunca düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda Tip 2 diyabetin olumsuz etkilerinin, diğer diyet türlerini uygulayanlara kıyasla yüzde 32 oranında azaldığını tespit etti.
 
Analizin bulguları "The British Medical" dergisinde yayımlandı.

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