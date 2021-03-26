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Düşük faizli kredi müjdesi! Resmen duyuruldu, 7 il listeye eklendi...

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 12:18

Düşük faizli kredi kullandırılacak. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Güzel haber geldi ve resmen açıklandı. Değişiklik yapıldı, karar yürürlüğe girdi. Listeye 7 il daha eklendi. Krediden onlar da yararlanabilecek. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 'üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi' kullandırıyor. Önceden konuyla ilgili iller açıklanmıştı. Artık belirtilenlerin yanı sıra Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli illeri de bu kapsama dahil edildi.


Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Resmen açıklandı ve artık 7 il daha imkandan yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi  Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi  Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
DEĞİŞTİ, 7 İL DAHİL EDİLDİ
 
Konuya ilişkin 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, sütçü  ve kombine sığır yetiştiriciliği konularında "Adana, Afyonkarahisar, Aksaray Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya,  Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak"  illerinde faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı  kriterinden yararlanabiliyordu.
 
Yeni değişiklikle bu illere "Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan Erzurum, Muş ve Tunceli" de eklendi. 
 
YATIRIM KREDİSİ KULLANDIRILABİLECEK
 
Öte yandan, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve  Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk  belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm  tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilecek.
 
Kredi uygunluk veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme  belgeleri olan traktörler ve sulama ekipmanları için de yatırım kredisi imkanı  tanındı.

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