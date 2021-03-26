Düşük faizli kredi müjdesi! Resmen duyuruldu, 7 il listeye eklendi...

Düşük faizli kredi kullandırılacak. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Güzel haber geldi ve resmen açıklandı. Değişiklik yapıldı, karar yürürlüğe girdi. Listeye 7 il daha eklendi. Krediden onlar da yararlanabilecek. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 'üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi' kullandırıyor. Önceden konuyla ilgili iller açıklanmıştı. Artık belirtilenlerin yanı sıra Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli illeri de bu kapsama dahil edildi.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Resmen açıklandı ve artık 7 il daha imkandan yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DEĞİŞTİ, 7 İL DAHİL EDİLDİ

Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Konuya ilişkin 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği konularında "Adana, Afyonkarahisar Bursa , Çanakkale, Denizli Konya , Kütahya, Manisa Uşak " illerinde faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı kriterinden yararlanabiliyordu.

YATIRIM KREDİSİ KULLANDIRILABİLECEK

Öte yandan, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilecek.

Kredi uygunluk veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgeleri olan traktörler ve sulama ekipmanları için de yatırım kredisi imkanı tanındı.