Düşük faizli kredi fırsatı! Başvuran alıyor

Dev banka harekete geçti. Düşük faizli kredi imkanı 1 yıla kadar vade ile veriliyor. Kredi üst limiti ise 500 bin dolar/euro olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank’ın sağlam finansalları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, Türkiye ekonomisi ve paydaşları için yarattığı katma değeri artırdığını belirterek şunları söyledi: “Akbank olarak, ülke ekonomisinin büyümesinde ihracatın önemli rol oynadığına inanıyoruz. Pandemi sürecinin dünya ticaretinde oluşturduğu daralmalara rağmen Türkiye’nin ilk 9 ayda 118 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirmesi ihracatçıya verilen desteğin karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi. Bu süreçte ticari olumsuzlukların etkisini azaltmak amacıyla avantajlı finansman olanaklarından, dijital ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede ihracatçımızın yanında olduk.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank’ın sağlam finansalları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, Türkiye ekonomisi ve paydaşları için yarattığı katma değeri artırdığını belirterek şunları söyledi:

“Akbank olarak, ülke ekonomisinin büyümesinde ihracatın önemli rol oynadığına inanıyoruz. Pandemi sürecinin dünya ticaretinde oluşturduğu daralmalara rağmen Türkiye’nin ilk 9 ayda 118 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirmesi ihracatçıya verilen desteğin karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi. Bu süreçte ticari olumsuzlukların etkisini azaltmak amacıyla avantajlı finansman olanaklarından, dijital ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede ihracatçımızın yanında olduk.”

Tugal, kadın girişimcilere hem finansmana ulaşmalarını kolaylaştıracak çözümler üreterek hem de danışmanlık hizmeti sunarak onları ihracat için cesaretlendirdiklerini vurguladı.

1 yıla kadar vadeli

Başarılı kadın girişimcilerin daha da artması için 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü döviz kredilerinde 50 baz puan faiz indirimi ile sunduklarını ve özel faiz oranı ile kullandırılacak bu krediler için üst limitin 500 bin dolar/euro olacağını kaydetti.