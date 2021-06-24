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Düşük faizli kredi fırsatı! 6 gün kaldı, başvurmayan alamıyor...

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 11:39 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 11:52

Düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. Son 6 gün kaldı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Başvurmayan düşük faizli krediden ve diğer hiçbir destekten yararlanamıyor. 30 Haziran tarihinde sona erecek. Devlet üretici ve yetiştiricilere destek sağlıyor. Bu desteklerden yararlanmak için gerekli olan kriterlerden biri ise Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolmak. Sistemde kaydı olanlara birçok destek sunuluyor. Kaydolmak için e-Devlet üzerinden belge doldurup Tarım ve Orman Bakanlığının il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.


Devletin üretici ve yetiştiricilere  sağladığı desteklerden yararlanmak için gerekli kriterlerden biri olan Çiftçi  Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlar için başvurular 30 Haziran'da sona erecek. Sisteme başvurusunu 30 Haziran'a kadar yapmayan üreticiler desteklerden ve düşük faizli kredi uygulamalarından yararlanamayacak
 
Tarım ve Orman Bakanlığı  tarafından oluşturulan, tarımsal üretimle uğraşanlar için "nüfus cüzdanı" olarak  nitelendirilen ÇKS ile çiftçilik bilgileri, merkezi veri tabanında toplanıyor.
 
Tarım politikalarının belirlenmesinde de yararlanılan sistemler bütünü  olarak hayata geçirilen ÇKS ile çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri  sırasında kullandıkları arazi, hayvan, girdi gibi varlıkları, ürün deseni,  ortalama verimleri gibi datalar kayıt altında tutuluyor.
 
Sisteme kayıtlılar desteklerden yararlanıyor
 
Sistemde kaydı bulunan ve güncel bilgileri olan üreticiler, mazot,  gübre, yem bitkileri, küçük aile işletmesi, sertifikalı tohum kullanımı ve  üretimi, fidan, fide kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım desteği,  katı organik ve gübre gibi desteklerden yararlanabiliyor.
 
Kayıtlılar, çiftçilere  özel uygulanan güncel indirim ve kampanyalara da dahil olabiliyor. Türkiye Tarım  Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'ne göre yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve  baklagil fark ödemesi desteğinden de bu sisteme kayıtlı olanlar  faydalanabiliyorlar.
 
Kayıt yoksa tarım sigortası yaptırılamıyor
 
ÇKS başvurusunu yapmayan üreticiler desteklerden yararlanamıyor, tarım  sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. Bu durumdaki üreticiler, yıl içinde doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi  borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal  desteklerden de faydalanamıyor.
 
Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen düşük  faizli kredilerden haberdar olabilmek, devlet destekli projelerden faydalanabilmek için e-Devlet'te bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki bilgilerini sürekli güncellemeleri gerekiyor.
 
2021 üretim yılı için sisteme başvurularda son haftaya girildi. 30 Haziran'da sona erecek başvuruların kayıt altına alınması için e-Devlet üzerinden doldurulan belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığının il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
 

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