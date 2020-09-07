Düşük donanımlı modeller öne çıkacak

Geçtiğimiz yıllarda Kasım’da başlayan avantajlı kampanyalar yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında öne çekiliyor. Otomotiv bayileri de yılın en hareketli dönemi olan önümüzdeki 4 ayı iyi geçirmek ve tüketicilerin beklentilerine cevap vermek için yeni model ve kampanyalara yöneliyor.

Hyundai ile Opel Yetkili Satıcısı Erdemir ler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir, ÖTV düzenlemesi ve matrah güncellenmesi nedeniyle fiyatların yenilendiğini belirterek şunları kaydetti:

“D segmenti, özellikle C sınıfında SUV’lar ve yüksek donanımlı araçlarda yüzde 80’lik ÖTV geçerli. Ancak birçok model de uzun bir aradan sonra matrah güncellemesi sayesinde daha düşük ÖTV’ye tabi oldu. Özellikle son kur artışlarından sonra 1.6 litrede en üst vergiye dahil olanlar şimdi yüzde 50’lik dilimine girmeye başladı. Fiyatlar da 15 bin liraya varan tutarda ucuzladı.”

Daha az donanımlıya yöneliyorlar

Önümüzdeki dönemde tüketicilerin C segmentinde daha az donanımlı araçlara yönelebileceğine dikkat çeken Erdemir “Yüzde 50’lik vergi diliminde kalan, donanımı biraz daha düşük modeller öne çıkacaktır. Bu sayede müşteriler yine istediği otomobile sahip olabilecek” dedi. Markaların bazılarının ilgiyi azaltmamak için sıfır faizli kredi kampanyasını devreye aldığına da dikkat çeken Erdemir, şöyle devam etti: