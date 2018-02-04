Düşman kardeş ülkelerden bir ilk! Aynı bayrak altında...

Güney Kore'de düzenlenecek olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey ve Güney Kore'nin birleşik buz hokeyi takımı gelecek pazar günü ilk maçını yapacak.

