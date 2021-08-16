16 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.00 EURO 10,0690 0.16
USD 8,5100 -0.08 ALTIN 487,100 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 7:22 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 7:22

Kahramanmaraş'ta, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 Rus personel için Adana Şakirpaşa Havalimanında tören yapıldı.


Onikişubat İlçesi'nde 14 Ağustos'ta yangın söndürme çalışması  sırasında düşen uçakta 3 Türk personelle birlikte yaşamını yitiren 5 Rus  mürettebatın cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.
 
Cenazeler, buradan tören için alınıp Adana Şakirpaşa Havalimanına  götürüldü.
 
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya burada yaptığı konuşmada,  uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıma uğradığını belirtti.
 
 
Uçaktaki 3'ü Türk 5'i Rus mürettebatın hayatını kaybettiğini anımsatan  Özkaya, "Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı  diliyorum." dedi.
 
Törenin ardından cenazeler, uçakla Rusya Federasyonu'na  gönderildi.
 
 
Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet  etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman  Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü  hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.
 
Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması  nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi  Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.
 

ETİKETLER

Rus uçak yangın söndürme uçağı düşen rus uçağı adana
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.