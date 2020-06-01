Duruşmalar ne zaman başlayacak? Adliyede duruşmalar 15 Haziran’da mı başlıyor?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), geçtiğimiz günlerde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı karar, bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. HSK, 1 Haziran’da istinaf vevergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacağını duyururken, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi. Peki, duruşmalar ne zaman başlayacak?

HSK Genel Kurulu yargıda normale dönüş eylem planını geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla yayımlanan kararlarda, "Tutuklu, (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020'ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak. Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılacak, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran 2020 itibarıyla sonlandırılacak, ifadeleri yer aldı. Peki, Adliyede duruşmalar 15 Haziran’da mı başlıyor?

DURUŞMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Başkan Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.