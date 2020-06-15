Mahkemelerde duruşmalar ne zaman başlayacak, 15 Haziran mı? Adliyede duruşmalar başladı mı?

Duruşmalar başlayacak mı? Duruşmalar hangi tarihte başlayacak? Soruları merak ediliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi. İşte duruşmaların açılış tarihiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açlama…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni bir açıklama yaptı. Bakan Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi. TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir" dedi. İnfaz düzenlemesine ilişkin detay da veren Gül, "Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek" ifadesini kullandı.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili de konuşan Bakan Gül, "Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir" dedi. "Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir" diyen Bakan Gül, "Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir" açıklamasında bulundu.

SEÇİM KANUNU TARTIŞMALARI

Seçim Kanunu tartışmalarına da değinen Bakan Gül, "Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

CEZAEVLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Cezaevlerinde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Gül, "Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapılıyor, artık sayımlar parmak iziyle yapılacak" dedi. Gül ayrıca, "Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz" açıklamasında bulundu.