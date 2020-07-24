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Duruşma öncesi silah, bıçak ve sopalarla yakalandılar

DHA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 12:49 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 12:49

Kahramanmaraş'ta, 'yaralama' suçundan açılan davanın duruşması öncesi taraflardan 3 kişinin araçlarında, silah, bıçak ve sopalar ele geçirildi.


Kentte yaşanan bir yaralama olayının ardından açılan, 1 tutuklu sanığın yargılandığı davanın bugün görülecek duruşması öncesi, polis Kahramanmaraş Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliyeye girenler tek tek arayan polis, dava için gelen tarafların araçlarında da arama yaptı.
 
Yapılan aramalarda davanın taraflarından olan Ö.Ç. (18), D.Ç. (53) ve R.K.'nin (37) araçlarında, 1 pompalı tüfek, 7 fişek, 5 bıçak, 2'si demir, 8 sopa ile 1 tahra ele geçirildi.  
 
3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 
 
 

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Kahramanmaraş yaralama duruşma
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