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- Dürümlü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırılarının faili terörist İzzet Yiğit öldürüldü...
Dürümlü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırılarının faili terörist İzzet Yiğit öldürüldü...
11 Haziran 2020 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 16:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada " Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz..Şehitlerimiz, rahat uyusunlar" dedi.