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Dürümlü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırılarının faili terörist İzzet Yiğit öldürüldü...

Dürümlü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırılarının faili terörist İzzet Yiğit öldürüldü...