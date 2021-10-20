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Durul Gence hayatını kaybetti

20 Ekim 2021 Çarşamba - 15:19 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 15:19

Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan 'efsanevi davulcu' Gence, Ankara'da kanser tedavisi görüyordu.


Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden, pek çok ünlü isme eşlik eden efsane davulcu ve başarılı orkestra şefi Durul Gence, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
 
Uzun süredir parkinson hastası olan 81 yaşındaki Durul Gence, üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeydi.
 
70'li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.
 
"ÇOK DEĞERLİ BİR MÜZİSYENE VEDA ETTİK"
 
Yazar ve televizyon sunucusu Yekta Kopan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok çok üzüldüm. Ne denir ki... 90'lar Ankara'sında, ABar'da Durul Gence'li gecelerde çeşit çeşit müzik eğitiminden geçerdik. Çok değerli bir müzisyene, iyi bir insana veda ettik" ifadelerini kullandı.
 

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