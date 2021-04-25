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Duru Olmak belgeseli mahkemelik oldu!
Nükhet Duru’nun hayat hikayesinin anlatıldığı Duru Olmak belgeseli mahkemelik oldu. Yönetmen Mu Tunç ile Orkun Tunç, Nükhet Duru’nun kendilerinden izinsiz ‘Duru Olmak’ belgeselini bir dijital platformda yayınladığını iddia ederek dava açtı. Tunç kardeşler, 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat talep etti.
Nükhet Duru’nun hayat hikayesinin anlatıldığı “Duru Olmak/Becoming Duru” belgeseli mahkemelik oldu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, filmin yönetmeni Mu Tunç ile müzisyen abisi Orkun Tunç, belgeseli izinsiz olarak dijital platformda yayınladıkları iddiasıyla En Prodüksiyon ve Yapım Şirketi’nin ortakları sanatçı Nükhet Duru ile Evren Ercan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mu Tunç ile abisi, 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açtı.