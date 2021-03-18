Dur Yolcu şiiri kimin, kime ait? Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiiri sözleri ve Dur Yolcu şiiri yazarı Necmettin Halil…

Dur Yolcu şiiri kime ait? Dur Yolcu şiiri sözleri ve yazarı hakkında yapılan araştırmalar hızlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yılında Dur Yolcu şiiri de merak ediliyor. Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen Dur Yolcu şiirini kim yazdı? 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiiri sözleri ve Dur Yolcu şiiri yazarı Necmettin Halil Onan hangi akım, edebi kişiliği ve eserleri…

18 Mart Çanakkale Zaferi 106.yıl dönümü ile tüm yurtta anılıyor. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde yazdığı destan yazılara, şiirlere, tiyatrolara, romanlara konu oldu. Azim, ve mücadelenin kol kola olduğu Çanakkale Zaferi anısına yazılan Dur Yolcu şiiri de bu eserlerden biridir. Dur Yolcu sözleri ve yazarı merak ediliyor, araştırılıyor. Dur Yolcu şiiri kimin? Dur Yolcu şiiri sözleri ve Dur Yolcu şiiri yazarı Necmettin Halil Onan hangi akım, edebi kişiliği ve eserleri…

DUR YOLCU ŞİİRİ SÖZLERİ

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

DUR YOLCU ŞİİRİ KİMİM?

Dur Yolcu Şiiri obje nedeniyle o isimle anılsa da Necmettin Halil Onan'a ait; "Bir Yolcuya" isimli şiirdir. Şiirin sadece ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.

NECMETTTİN HALİL ONAN KİMDİR?

Necmettin Halil Onan (1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan ve Türk ordusunun Çanakkale Savaşı'ndaki savunmasını anan "Bir Yolcuya" şiirini kaleme alan şairdir. 1902 yılında Çatalca'da doğdu. Babası, Düyûn-ı Umûmiye memuru Halil Hilmi Bey idi. Ortaöğrenimini Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1919 yılında Darülfünun Edebiyat Fakültesinde açılan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu.

Cenap Şahabettin, Fuad Köprülü, Ferit Kam, Yusuf Şerif, Yahya Kemal, Hüseyin Daniş gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu. Fakat İstanbul'un işgali üzerine okul geçici olarak kapatılınca millî mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya geçti. Ankara Talimatgahı’nda zabıt vekili oldu, Anadolu Ajansı Siyasi Servisi'nde çalışan Halil Onan, millî mücadele sonrası İstanbul'a dönerek yarım kalan eğitimine devam etti, 1924 yılında mezun oldu. Bir süre tekrar Anadolu Ajansı'nda ve özel okullarda çalıştı. 1929 yılından itibaren İzmir (İzmir Kız Lisesi 1936-1939), Adana, Ankara illerinde pek çok lisede edebiyat öğretmenliği ve lise müdürlüğü yaptıktan sonra maarif müfettişi oldu.