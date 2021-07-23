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Dur ihtarına uymadı! Yakalanınca her şey ortaya çıktı

23 Temmuz 2021 Cuma - 14:50 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 15:04

Konya’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobilden 2’si bagajda olmak üzere toplam 10 Suriyeli kaçak göçmen çıktı. Mültecilerden, 100’er dolar aldığı belirlenen ve kaçan sürücü ise aranıyor.


Konya-Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, bir otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.
 
İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kent merkezine 15 kilometre mesafede, Konya Çevre Yolu’na giren sürücü, otomobili durdurup inerek mısır tarlasına girip kaçtı. 
 
 
Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir’e gitmek isteyen kaçakların, otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında 100’er dolar verdiği belirlendi. 
 
 
Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor. 
 
 
 
 

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Konya suriye mülteci göçmen
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