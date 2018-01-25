Dünyayı uyardı! 'Yeni bir savaşa gidiyoruz'

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ICAN Genel Sekreteri Fihn, "ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah politikası nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. Bu politika, nükleer silah kullanımının alt sınırını düşürüyor ve daha fazla kullanılabilir nükleer silah üretimine olanak sağlıyor" dedi.

Fihn, "İstemediğimiz bir şey varsa o da Trump'ın daha fazla kullanılabilir silaha sahip olduğunu düşünmesi. Bizim tam tersi bir duruma ihtiyacımız var. Bu nedenle şu anki durum endişe verici ve olumsuz bir gelişme" şeklinde konuştu.

Davos'ta Amerikalı yetkililerle durumu konuşmak istediklerini belirten Fihn, "Trump yönetimi ile Davos'ta görüşmek için talebimiz oldu ama geri dönüş olmadı" bilgisini verdi.

'Her geçen gün bir gün daha yaklaşıyoruz'

Dünya liderleri ile konuşmak ve nükleer silahların ortadan kaldırılması anlaşmasına katılmalarını sağlamak için Davos'ta olduğunu ifade eden Fihn, "Nükleer silahlar var olduğu sürece kullanım riski var. Nükleer silahları sonsuza kadar tutacaksak elbet bir gün kullanılacak. Nükleer silahları yok etmediğimiz sürece kullanılacağı güne, her geçen gün bir gün daha yaklaşıyoruz" uyarısını yaptı.

Dünyada nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılacağına inandığını belirten Fihn, "Seçim yapma hakkımız var. Nükleer silahları ya şimdi ya da tekrar kullanıldıktan sonra ortadan kaldırırız" dedi.

Fihn, "Nükleer silahların ortadan kaldırılması çok öncelikli bir konu. Uluslararası toplum, nükleer tehdidi daha fazla görmezden gelemez. İklim değişikliği kadar önemli bir mevzu ve acil bir tehdit ve çözüm bulunması gerekiyor. Şimdi bir şey yapmazsak nükleer silahlar kullanılacak ve nükleer savaşla yüzleşeceğiz ve bu da yıkıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki yakınlaşma konusunda temkinli olunması gerektiğini savunan Fihn, "Tansiyon bir düşüyor bir yükseliyor. Şu an iyi ise gelecek haftalarda kötü olmayacağı anlamına gelmiyor. Her şey olabilir" dedi.

Norveç Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü'nün, nükleer silah kullanımının yıkıcı sonuçlarına dikkati çektiği ve bu silahların anlaşma temelinde yasaklanması amacıyla harcadığı çığır açan çabalar nedeniyle ICAN'a verildiğini açıklamıştı.