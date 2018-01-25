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Dünyayı uyardı! 'Yeni bir savaşa gidiyoruz'

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 11:19 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 11:35

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyasının (ICAN) Genel Sekreteri Beatrice Fihn, Donald Trump yönetiminin nükleer silah kullanımını kolaylaştırması nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Fihn, dünyayı nükleer savaşa doğru gidildiği yönünde uyardı.


 İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ICAN  Genel Sekreteri Fihn,  "ABD Başkanı Donald  Trump'ın nükleer silah politikası nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. Bu politika,  nükleer silah kullanımının alt sınırını düşürüyor ve daha fazla kullanılabilir  nükleer silah üretimine olanak sağlıyor" dedi.
 
Fihn, "İstemediğimiz bir şey varsa o da Trump'ın daha fazla  kullanılabilir silaha sahip olduğunu düşünmesi. Bizim tam tersi bir duruma  ihtiyacımız var. Bu nedenle şu anki durum endişe verici ve olumsuz bir gelişme"  şeklinde konuştu.
 
Davos'ta Amerikalı yetkililerle durumu konuşmak istediklerini belirten  Fihn, "Trump yönetimi ile Davos'ta görüşmek için talebimiz oldu ama geri dönüş  olmadı" bilgisini verdi.
 
'Her geçen gün bir gün daha yaklaşıyoruz'
 
Dünya liderleri ile konuşmak ve nükleer silahların ortadan  kaldırılması anlaşmasına katılmalarını sağlamak için Davos'ta olduğunu ifade eden  Fihn, "Nükleer silahlar var olduğu sürece kullanım riski var. Nükleer silahları  sonsuza kadar tutacaksak elbet bir gün kullanılacak. Nükleer silahları yok  etmediğimiz sürece kullanılacağı güne, her geçen gün bir gün daha yaklaşıyoruz"  uyarısını yaptı.
 
Dünyada nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılacağına inandığını  belirten Fihn, "Seçim yapma hakkımız var. Nükleer silahları ya şimdi ya da tekrar  kullanıldıktan sonra ortadan kaldırırız" dedi.
 
 
 
Fihn, "Nükleer silahların ortadan kaldırılması çok öncelikli bir konu.  Uluslararası toplum, nükleer tehdidi daha fazla görmezden gelemez. İklim  değişikliği kadar önemli bir mevzu ve acil bir tehdit ve çözüm bulunması  gerekiyor. Şimdi bir şey yapmazsak nükleer silahlar kullanılacak ve nükleer  savaşla yüzleşeceğiz ve bu da yıkıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.
 
 Bu arada Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki yakınlaşma konusunda  temkinli olunması gerektiğini savunan Fihn, "Tansiyon bir düşüyor bir yükseliyor.  Şu an iyi ise gelecek haftalarda kötü olmayacağı anlamına gelmiyor. Her şey  olabilir" dedi.
 
Norveç Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü'nün, nükleer silah  kullanımının yıkıcı sonuçlarına dikkati çektiği ve bu silahların anlaşma  temelinde yasaklanması amacıyla harcadığı çığır açan çabalar nedeniyle ICAN'a  verildiğini açıklamıştı.
 
 

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