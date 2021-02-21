Dünyayı tedirgin eden maske açıklaması: 2022'de de hala takacağız

Dr. Anthony Fauci, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yılın sonunda "önemli derecede normale dönebileceğini" ancak Amerikalıların koronavirüse karşı korunmak için 2022'de hala maske takmaya ihtiyaç duyacak olmasının "olası" olduğunu söyledi.

CNN'den Dana Bash'in Amerikalıların gelecek yıl maske takmaya ihtiyaç duyup duymayacağını sorduğu Fauci, "Biliyorsun, sanırım durumun böyle olması mümkün. Ayrıca bu durum 'normalle' ne kast ettiğine bağlı".

Fauci'nin yorumları, ABD 'deki Kovid-19 can kaybı sayısının 500 bine yaklaştığı, ülkenin virüsle mücadelesinin birinci yılında geldi.

ABD şu anda salgınla savaşmak için durmaksızın aşılama yapıyor olsa da, ülkenin 1 numaralı bulaşıcı hastalık uzmanı, saldırgan virüs ve ortaya çıkan varyantlarıyla mücadele önlemlerinin öneminin altını çizdi.

Fauci, Bash'e, "bütün yıl süren korkunç yükün ardından" ABD'nin bu yılın sonuna kadar önemli derecede normalleşeceğini vurguladı.

Biden'ın baş tıp danışmanı olarak görev yapan Fauci, "Sonbahar ve kışa girerken, yıl sonuna kadar (Başkan Joe Biden) ile bir dereceye kadar normalliğe yaklaşacağımız konusunda tamamen hemfikirim" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, maske takmak virüsün yayılmasını yavaşlatmak için kritik öneme sahip ve hem onları giyen insanları hem de etrafındakileri virüsü bulaştırmaktan korumaya yardımcı olacak.

Biden yönetimi, maske takmayı Trump yönetiminden daha agresif bir şekilde zorluyor. Başkan geçen ay eyaletler arası yolcuların maske takmasını ve federal mülk için maske talep etmesini zorunlu kılan bir idari emir imzaladı.

Biden ayrıca, virüsün yayılmasını azaltmak için başkanlığının ilk 100 günü boyunca Amerikalıları maske takmaya davet etti.

CNN'in haberine göre, Fauci ayrıca Pazar günü Kanada 'daki İsrailli araştırmacıların, virüse karşı koruma sağlamak için sadece bir doz Pfizer / BioNTech aşısının gerekli olduğuna dair önerilerini değerlendirdi ve "Bilim, klinik deneylerden edindiğimiz bilgilerle devam etmemiz gerektiğini söylüyor" dedi. Bu da iki dozun virüse ve ortaya çıkan varyantlara karşı en fazla korumayı sağladığı tezine bağlılık anlamına geliyor.

Fauci, "Pfizer ile bir doz uyguladığınızda ve ardından 21 gün sonra bir artış yaptığınızda, yüzde 94 ila yüzde 95'lik bir etkinlik elde edeceğinizi ve aradaki farkın yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu biliyoruz" dedi ve son olarak şunu ekledi:

"Bu gerçekten önemli çünkü tek bir doza kıyasla o kadar yüksek bir antikor seviyesine sahipseniz, bu, neden olduğu antikorlar tarafından iyi korunmayan bir varyant size bulaştığında sahip olmak isteyeceğiniz bir dayanak olacak". (Milliyet)