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Dünyayı tedirgin eden açıklama: Koronavirüsten daha şiddetli olacak

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 1:11 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 1:11

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.


DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün  İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2020'nin  son basın toplantısını düzenledi.
 
Ghebreyesus, geçen yıl bu hafta DSÖ'nün Vuhan'da yayımlanan bir bülten  aracılığıyla şehirde "nedeni bilinmeyen zatürre" vakalarını öğrenmesinden bu yana  bir yıl geçtiğini söyledi.
 
Kovid-19 salgınında örgütün politikalarını savunan Ghebreyesus,  "Küresel dayanışma oluşturmak için dünyanın dört bir yanından binlerce muhteşem  bilim insanıyla çalıştık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen iyi, bazen  zorlayıcı, bazen tam anlamıyla şaşırtıcı ama hepsi faydalı." dedi.
 
Bir yıl boyunca DSÖ basın toplantılarını takip eden gazetecilere  teşekkür eden Ghebreyesus, "Hiçbirimiz bir salgını kendi başımıza bitiremeyiz ama  bu salgını birlikte bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Kovid-19 en büyük salgın değil"
 
Basın toplantısında soruları cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı  Direktörü Mike Ryan, günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir  safhada olduğunu vurguladı.
 
Ryan, Kovid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla  yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok  bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor."  ifadelerini kullandı.
 
Kovid-19 vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm  oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan  Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye  (salgına) karşı hazırlanmalıyız." uyarısında bulundu.

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