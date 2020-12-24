Dünyayı şoke etmişti! O suikastla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

ABD’nin hava saldırısıyla 3 Ocak’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani’nin suikasttan yarım saat önceye ait yeni görüntüler yayınlandı.

İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani'nin öldürülmeden yaklaşık yarım saat öncesine ait yayınladığı görüntüde, Kasım Süleymaninin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yer aldı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak’ta Irak’ta düzenlenen suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünden yarım saat önceki anlar yayınlandı.



Görüntülerde ayrıca Süleymani’nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar görüldü.



Araçların otoyoldan geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.



KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısında 3 Ocak 2020de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti.



Suikast 2020'nin ilk günlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına İran'dan çok sert bir şekilde tepki gösterilmişti.



İran, ABD'nin Irak’taki üslerini peş peşe vurmuştu, bu gelişmelerin ardından ABD ise İranlı kişi ve firmalara yaptırım kararı almıştı.