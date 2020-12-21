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Dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19 aşısı üzerinde çalışıyordu ölü bulundu...

21 Aralık 2020 Pazartesi - 13:23 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 13:23

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalar yapan bilim insanı ölü bulundu. Rusya’da koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan bilim insanı Alexander Kagansky evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti.


Rusya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı üzerinde çalışma yürüte bilim insanın ölümü çeşitli şüphelere neden oldu. RusyaUzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Alexander Kagansky (45) 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
 
Polis, Kagansky’ın öldüğünde iç çamaşırlarıyla ve bıçakla yaralanmış olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. 
 
 
Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüpheliyi sorguya alındığını duyurdu.
 
Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi. 

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