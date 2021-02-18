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Dünyayı şok eden açıklama! 'Rüzgar esti, hamile kaldım'

18 Şubat 2021 Perşembe - 14:13 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 14:22

Dünya bu olayı konuşuyor. Endonezya polisi çok ilginç bir iddia üzerine soruşturma başlattı. Genç bir kadın ani cereyandan kaynaklı olarak hamile kaldığını söyledi. Yaşadığı olaydan 15 dakika sonra karnında bir ağrı hissettiğini ve karnının giderek büyüdüğünü iddia etti.


Genç kadın 'rüzgara maruz kaldıktan' bir saat sonra bebeğini dünyaya getirdi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde yaşayan 25 yaşında Siti Zainah olay yaşandığında oturma odasında olduğunu söyledi.
 
15 DAKİKA SONRA...
 
"İkindi namazını kılarken secdeye vardım. O sırada aniden bir rüzgar esti. Rüzgarı vücudumda hissettim" diyen genç kadın bu olaydan 15 dakika sonra karnında bir ağrı hissettiğini ve karnının giderek büyüdüğünü iddia etti.
 
GENÇ KADINI ZİYARET ETTİLER
 
Genç kadının hamile kalma yöntemi kulaktan kulağa yayılarak insanların ilgisini çekmeye başladı. Yerel yöneticilerin de kulağına giden olayın ardından genç kadını evinde ziyaret ettiler.
 
Yaklaşık üç kilogramlık bir kız bebek dünyaya getiren anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Genç kadının bir çocuğu olduğu ancak eşinden 4 ay önce ayrıldığı belirtildi.

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