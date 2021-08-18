Dünyayı şaşırtan ‘olağandışı’ keşif! Pompeii’de ortaya çıktı

Pompeii’de devam eden tarihi kazı çalışmalarında ‘olağandışı’ bir keşfe imza atıldı. Bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda, saç ve kulakların bir kısmının halen görülebilir olması dikkat çekti. Mumyalanmış kişinin adının Marcus Venerius Secundio olduğu ortaya çıkarken, Pompeii tarihine dair yeni bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.

İtalya’nın antik Roma kenti Pompeii’de devam eden kazı çalışmalarında ‘şimdiye kadar en iyi korunmuş’ insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii’nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio’ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu.

“PATLAMADAN 10 YIL ÖNCEYE AİT”

Mezarın, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla Pompeii’nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor. Kalıntıların, Pompeii’de ‘şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş’ insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio’nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi.

Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont’un, “Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir” ifadeleri yer aldı.

“OLAĞANDIŞI KEŞİF”

Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların ‘olağandışı’ olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi. Secundio’nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi.

“POMPEİİ, ŞAŞIRTMAKTAN ASLA VAZGEÇMİYOR”

Ayrıca mezarın tepesinde bulunan mermer bir levha üzerinde Secundio’ya adanmış bir yazıtın, Pompeii’de Yunanca yürütülen tiyatro gösterilerine atıfta bulunduğu belirtilirken, Pompeii Arkeoloji Parkının Müdürü Gabriel Zuchtriegel’in, bunun “Pompeii'de daha önce dolaylı göstergelere dayalı olarak varsayılmış olan Yunan dilindeki performansların ilk açık kanıtıdır” ifadeleri yer aldı.