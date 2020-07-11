Dünyayı sarsan ölümde şoke eden detay!

Güney Kore'nin başkenti Seul'den gelen ölüm haberi bir anda tüm dünyada gündem oldu.

Ajanslara düşüne son dakika haberinde Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un kayıp olduğu bildirildi.

Bu haberden hemen birkaç saat sonra da Park Won-soon'un öldüğü bilgisi geldi.

Kızı, 64 yaşındaki Park'ın evden ayrılmadan önce "vasiyete benzer" bir sesli mesaj bıraktığını, daha sonra da telefonuna ulaşılamadığını söyledi.

Park'ın makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini de iptal ettiği belirtilmişti.

Park Won-soon'un ölümünün ardından detaylar ise bugün belli oldu. Sevilen belediye başkanın ölümümün sebebi tüm dünyayı şoke etti.

Seul belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada Park Won-soon'un intihar ettiğini belirterek ardında bıraktığı intihar notunu dünya basınıyla paylaştı.

Park Won-soon'un ölümünden hemen önce belediye çalışanı sekreteri tarafından cinsel tacizle suçlandığı öğrenildi.

Park Won-soon'un bıraktığı intihar notunda 'Herkese çok üzgün olduğumu bildirmek istiyorum. Hayatım boyunca yanımda bulunanlara teşekkür ederim. Acıdan başka bir şey veremediğim ailem beni affetsin' yazıyor.

Park Won-soon'un notunda ayrıca yakılmak istediği ve küllerinin anne babasının mezarlarının üzerine serpilmesini talep ettiği açıklandı.

Seul'de yayın yapan SBS televizyonunun bildirdiğine göre Park Won-soon'un sekreterliğini yapan kadın tarafından çarşamba akşamı cinsel taciz suçlaması yapılmış.

Belediye başkanının çok sayıdaki sekreterinden biri olan kadının iddiasına göre Park Won-soon bu tacizleri 2017 yılından beri devam ettiriyormuş.

Taciz şikayetinin detayında ise 'istenmeyen cinsel temas' ifadesinin yer aldığı söyleniyor.

SBS televizyonunun kaynak belirtmeden aktardığı bir diğer bilgiye göre Seul belediyesinde görevli başka kadın çalışanların da yetkililere aynı tür cinsel taciz şikayetleri bildirdiği söyleniyor.

Televizyon kanalının bu iddiaları açıklayan bir yayını perşembe akşamı Park Won-soon'un ölüm haberinin geldiği gün yapmayı planladığı da bir diğer bilgi.

Park Won-soon'un kayıp olduğu haberinden sonra saatler süren arama çalışmalarına çok sayıda görevli katılmış, kayıp başkanın cesedi akşam saatlerinde Seul'un kuzeyinde bir bölgede bulunmuştu.

Park Won-soon için düzenlenen cenaze törenine ise çok büyük bir kalabalık katıldı.

Törende oldukça üzgün görünen Seul halkı başkanın çiçeklerle bezeli tabutunun önünde taziyeleri sundu.

Bir protestocu ise başkanın cesedinin getirildiği hastanenin önünde elinde bir pankartla görüldü. Pankartta 'Bazı intiharlar aslında şiddetir' ifadesi yer alıyor.

2011 yılında beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon aynı zamanda bir insan hakları avukatıydı.