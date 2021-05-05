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Dünyayı heyecanlandıran keşif! 80 bin yıl önce 3 yaşındaki çocuk...

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 21:32 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 21:32

Arkeologlar, Afrika’da yürüttükleri alan araştırması sırasında kıtadaki en eski insan mezarını keşfetti.


Detayları “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmada, Kenya’nın  güneydoğusunda bulunan Panga ya Saidi mağarasında gerçekleştirilen kazılarda  bulunan kemiklerin yaklaşık 80 bin yıl önce defnedilmiş 3 yaşındaki bir çocuğa  ait olduğu kaydedildi.
 
2013 yılında yapılan kazı sonrası ilk parçaları keşfedilen kemiklerin  oldukça hassas durumda olduğunu belirten arkeologlar, kemikleri zarar vermeden  bulunduğu bölgeden çıkartabilmenin 4 yıldan uzun sürdüğünü ifade etti.
 
Kemiklerin bulunduğu bölgeyi 40 santimetre çapında ve 13 santimetre  derinliğinde bir blok halinde çıkartarak koruyucu malzemelerle kaplayan arkeoloji  ekibi, bloku incelenmesi için Nairobi Ulusal Müzesi'ne gönderdi.
 
Araştırmacılar daha sonra kemiklerin içinde bulunduğu toprak blokunu 3  boyutlu x-ray cihazı ile daha detaylı incelemek üzere İspanya’daki özel bir  laboratuvara gönderdi.
 
Tamamlanan analiz sonucunda kemiklerin, dizleri karnına çekilmiş  olarak sağına yatar bir şekilde bulunan ve yaklaşık 80 bin yıl önce kefenlenerek  defnedildiği tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu sonucuna varıldı.
 
Defnedilen çocuk bedeninin yanında insan yapımı aletlere de rastlayan  araştırmacılar, çocuğun defin şeklinin sadece insanlara ait olabilecek ve bir  inanç sistemini yansıtan karmaşık ölüm ritüelini yansıttığına dikkat çekti.
 
Max Planck Enstitüsü İnsanlık Tarihi Bilimi Tarih Öncesi  profesörlerinden Michael Petraglia gerçekleştirilen keşfi “olağanüstü” olarak  nitelendirerek, “Bu Afrika’da bulunan en eski insan mezarı. Bizlere bugün çok  tanıdık gelen bilme yetimiz, sosyalliğimiz ve davranışlarımız hakkında bir şeyler  anlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Daha önce kıtanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen alan  çalışmalarında arkeologlar 74 bin yıllık bir mezar bulmuşlardı.
 

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